Нехорошева Елена Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Нехорошева) Матрена Петровна
Отец ребёнка: Нехорошев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Нехорошева) Анисья Петровна
Отец ребёнка: Нехорошев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Нехорошев Андрей Петрович
Отец ребёнка: Нехорошев Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно