Нехорошева Елена Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Елена Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Нехорошева) Матрена Петровна

Отец ребёнка: Нехорошев Петр Васильевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Нехорошева) Анисья Петровна

Отец ребёнка: Нехорошев Петр Васильевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Нехорошев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Нехорошев Петр Васильевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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