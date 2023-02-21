Акулинин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акулинин Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1979
Сын: Акулинин Глеб Александрович
Мать ребёнка: Акулинина Любовь Николаевна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно