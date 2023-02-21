Акулинин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулинин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акулинин Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1979

Сын: Акулинин Глеб Александрович

Мать ребёнка: Акулинина Любовь Николаевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулинина Любовь Николаевна

Смерть
Неизвестно
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