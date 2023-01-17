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Акулинин Глеб Александрович
Акулинин Глеб Александрович
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Место рождения
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
Дата рождения
18.12.1979
Пол
Мужской
Отец
Акулинин Александр Васильевич
Мать
Акулинина (Скобелева) Любовь Николаевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1979
Отец:
Акулинин Александр Васильевич
Мать:
Акулинина Любовь Николаевна
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
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