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Захаров Валентин Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова (Захарова) Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Захарова (Дерюгина) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Дерюгина) Нина

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1961

Сын: Захаров Юрий Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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