Захаров Валентин Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова (Захарова) Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Захарова (Дерюгина) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова (Дерюгина) Нина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1961
Сын: Захаров Юрий Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно