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Мария (Матрона) Харитонова

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.08.1847

Муж: Адриан Исааков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1849

Сын: Авраамий Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Исааков

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Михаил Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Исааков

Рождение ребёнка
26.06.1854

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Адриан Исааков

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1857

Сын: Иван Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Исааков

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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