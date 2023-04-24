Мария (Матрона) Харитонова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.08.1847
Муж: Адриан Исааков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1849
Сын: Авраамий Адрианов
Отец ребёнка: Адриан Исааков
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Михаил Адрианов
Отец ребёнка: Адриан Исааков
Рождение ребёнка
26.06.1854
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Адриан Исааков
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1857
Сын: Иван Адрианов
Отец ребёнка: Адриан Исааков
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно