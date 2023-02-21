Платонов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Платов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Борок, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1921

Дочь: Постникова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Борок, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Платонов Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Борок, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Борок, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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