Платонова Анна Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова Анна Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

17.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Платов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Платонов Фёдор Иванович

Борок, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1921

Дочь: Постникова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Платонов Фёдор Иванович

Борок, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Платонов Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Платонов Фёдор Иванович

Борок, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1927

Дочь: Зайцева Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Платонов Фёдор Иванович

Борок, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Фёдор Иванович

Смерть
17.08.1970
г. Ленинград
Атеросклероз
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