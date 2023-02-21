Платонова Анна Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти17.08.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Платонов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1921
Дочь: Постникова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Платонов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Платонов Виктор Фёдорович
Отец ребёнка: Платонов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1927
Дочь: Зайцева Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Платонов Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1970
г. Ленинград
Атеросклероз