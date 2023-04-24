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Голобоков Иван Григорьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1884

Отец: Голобоков Григорий Тимофеевич

Мать: Голобокова Варвара Стефановна

Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Голобокова Елена Захаровна

Рождение ребёнка
10.02.1909

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Голобокова Елена Захаровна

Рождение ребёнка
03.10.1910

Дочь: Литовченко Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Голобокова Елена Захаровна

Рождение ребёнка
09.10.1914

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Голобокова Елена Захаровна

Рождение ребёнка
01.07.1917

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Голобокова Елена Захаровна

Рождение ребёнка
10.11.1919

Сын: Голобоков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Голобокова Елена Захаровна

Рождение ребёнка
До 1924

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Голобокова Елена Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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