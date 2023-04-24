Голобоков Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1884
Бракосочетание
04.02.1907
Рождение ребёнка
10.02.1909
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Голобокова Елена Захаровна
Рождение ребёнка
03.10.1910
Дочь: Литовченко Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Голобокова Елена Захаровна
Рождение ребёнка
09.10.1914
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Голобокова Елена Захаровна
Рождение ребёнка
01.07.1917
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Голобокова Елена Захаровна
Рождение ребёнка
10.11.1919
Сын: Голобоков Георгий Иванович
Мать ребёнка: Голобокова Елена Захаровна
Рождение ребёнка
До 1924
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Голобокова Елена Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно