Юферев Сергий (Степан) Софоньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферев Сергий (Степан) Софоньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1620 и 1629

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юферев Сильвестр Аггеевич

Мать: не указана

Эмиграция
1609
Киров, город Киров, Кировская область
Один из правнуков мурзы Юфера в сане московского протоиерея (Степан Сафонович Юферев) в 1609 приехал в Хлынов для церковной службы
Работа или профессия
С 1615 по 1619
Патриарший приказчик
Работа или профессия
С 1615
Вятский десятильник
Работа или профессия
1615
Киров, город Киров, Кировская область
Протопоп Никольского собора в Хлынове. Возил из Хлынова в Москву образ Николы Великорецкого (1615).
Смерть
Между 1620 и 1629
похороны: Успенский Трифонов монастырь, Хлынов