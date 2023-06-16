Юферев Сергий (Степан) Софоньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1620 и 1629
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юферев Сильвестр Аггеевич
Мать: не указана
Эмиграция
1609
Один из правнуков мурзы Юфера в сане московского протоиерея (Степан Сафонович Юферев) в 1609 приехал в Хлынов для церковной службы
Работа или профессия
С 1615 по 1619
Патриарший приказчик
Работа или профессия
С 1615
Вятский десятильник
Работа или профессия
1615
Протопоп Никольского собора в Хлынове. Возил из Хлынова в Москву образ Николы Великорецкого (1615).
Смерть
Между 1620 и 1629
похороны: Успенский Трифонов монастырь, Хлынов