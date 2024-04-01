Морева (Коростелева) Федосья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева (Коростелева) Федосья Афанасьева

Место рождения

Емуртлинская слобода

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Емуртлинская слобода
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Морев Иван Андреев

Отец ребёнка: Морев Андрей Васильев

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Морев Григорий Крест. Д. Сумной Андреев

Отец ребёнка: Морев Андрей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Андрей Васильев

Смерть
Неизвестно
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