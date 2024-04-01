Морева (Коростелева) Федосья Афанасьева
Место рожденияЕмуртлинская слобода
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Морев Иван Андреев
Отец ребёнка: Морев Андрей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Морев Григорий Крест. Д. Сумной Андреев
Отец ребёнка: Морев Андрей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно