Морев Андрей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Морев Василий Ананин
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Морев Иван Андреев
Мать ребёнка: Морева Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Морев Григорий Крест. Д. Сумной Андреев
Мать ребёнка: Морева Федосья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно