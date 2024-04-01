Морев Андрей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морев Андрей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Морев Василий Ананин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Морев Иван Андреев

Мать ребёнка: Морева Федосья Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Морев Григорий Крест. Д. Сумной Андреев

Мать ребёнка: Морева Федосья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морева Федосья Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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