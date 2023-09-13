Субботина Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Субботин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Субботин Алексей Андреевич

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Субботин Антоний Алексеевич

Отец ребёнка: Субботин Алексей Андреевич

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Субботин Алексей Андреевич

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Алексей Андреевич

Смерть
После 1916
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