Субботина Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Субботин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Субботин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Субботин Антоний Алексеевич
Отец ребёнка: Субботин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Субботин Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916