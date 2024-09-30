Эртте (Коцалайнен) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Коцалайнен) Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1852

Муж: Эртте Матвей Абрамович

Рождение ребёнка
16.08.1853

Сын: Эртте Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Эртте Матвей Абрамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1862

Дочь: (Эртте) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Эртте Матвей Абрамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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