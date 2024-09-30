Эртте (Коцалайнен) Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
16.08.1853
Сын: Эртте Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Эртте Матвей Абрамович
Рождение ребёнка
14.04.1862
Дочь: (Эртте) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Эртте Матвей Абрамович
Смерть
Неизвестно