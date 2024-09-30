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Эртте Матвей Абрамович

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

02.07.1822

Дата смерти

13.01.1873

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1852

Жена: Эртте (Коцалайнен) Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
16.08.1853

Сын: Эртте Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Эртте (Коцалайнен) Анна Абрамовна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1862

Дочь: (Эртте) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Эртте (Коцалайнен) Анна Абрамовна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
13.01.1873

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