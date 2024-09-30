Эртте Матвей Абрамович
Место рождения
Дата рождения02.07.1822
Дата смерти13.01.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
16.08.1853
Сын: Эртте Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Эртте (Коцалайнен) Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
14.04.1862
Дочь: (Эртте) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Эртте (Коцалайнен) Анна Абрамовна
Смерть
13.01.1873