Galandiuk (Dobush) Anna
Место рождения
Дата рождения06.03.1926
Дата смерти28.08.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1926
Отец: Добыш Иван Михайлович
Рождение ребёнка
08.08.1948
Cleveland, Ohio, USA
Бракосочетание
04.?.1950
Муж: Galandiuk Jaroslaw
Cleveland, Огайо, США
Рождение ребёнка
07.01.1951
Cleveland, Ohio, USA
Рождение ребёнка
24.11.1956
Cleveland, Ohio, USA
Гражданство
1963
Cleveland, Огайо, США
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.08.2013
Cleveland, Ohio, USA
Похороны
Неизвестно
Saints Peter and Paul Cemetery, Parma, Ohio, United States