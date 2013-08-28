Galandiuk (Dobush) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Galandiuk (Dobush) Anna

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

06.03.1926

Дата смерти

28.08.2013

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1926

Отец: Добыш Иван Михайлович

Мать: Добыш Катерина Теодоровна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
08.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Galandiuk Jaroslaw

Cleveland, Ohio, USA
Бракосочетание
04.?.1950

Муж: Galandiuk Jaroslaw

Cleveland, Огайо, США
Рождение ребёнка
07.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Galandiuk Jaroslaw

Cleveland, Ohio, USA
Рождение ребёнка
24.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Galandiuk Jaroslaw

Cleveland, Ohio, USA
Гражданство
1963
Cleveland, Огайо, США
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.08.2013
Cleveland, Ohio, USA
Похороны
Неизвестно
Saints Peter and Paul Cemetery, Parma, Ohio, United States