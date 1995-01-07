Galandiuk Jaroslaw
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1910
Дата смерти07.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1910
Отец: Gawandiuk Iwan
Мать: Мария
Рождение ребёнка
08.08.1948
Cleveland, Ohio, USA
Иммиграция
1949
New York, New York, USA
Бракосочетание
04.?.1950
Жена: Galandiuk Anna
Cleveland, Огайо, США
Рождение ребёнка
07.01.1951
Cleveland, Ohio, USA
Рождение ребёнка
24.11.1956
Cleveland, Ohio, USA
Гражданство
1963
Cleveland, Огайо, США
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1995
США
Похороны
Неизвестно
Saints Peter and Paul Cemetery, Parma, Ohio, United States