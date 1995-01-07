Galandiuk Jaroslaw — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Galandiuk Jaroslaw

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1910

Дата смерти

07.01.1995

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1910

Отец: Gawandiuk Iwan

Мать: Мария

Рождение ребёнка
08.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Galandiuk Anna

Cleveland, Ohio, USA
Иммиграция
1949
New York, New York, USA
Бракосочетание
04.?.1950

Жена: Galandiuk Anna

Cleveland, Огайо, США
Рождение ребёнка
07.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Galandiuk Anna

Cleveland, Ohio, USA
Рождение ребёнка
24.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Galandiuk Anna

Cleveland, Ohio, USA
Гражданство
1963
Cleveland, Огайо, США
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1995
США
Похороны
Неизвестно
Saints Peter and Paul Cemetery, Parma, Ohio, United States