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Мясников Нил Нил/ Никита Евсеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

До 1812

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Мясников Евсей Михайлов

Мать: (Мясникова) Ирина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мясникова) Марфа Стефанова/ Степанова

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Мясникова) Стефанида Нилова/ Никитина

Мать ребёнка: (Мясникова) Марфа Стефанова/ Степанова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Мясников Иван Иван/ Иоан Нилов/ Никитин

Мать ребёнка: (Мясникова) Марфа Стефанова/ Степанова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Мясников Федор Никитин

Мать ребёнка: (Мясникова) Марфа Стефанова/ Степанова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Мясников Игнатий Никитин

Мать ребёнка: (Мясникова) Марфа Стефанова/ Степанова

Смерть
До 1812

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