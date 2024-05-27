Мясников Нил Нил/ Никита Евсеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиДо 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Мясникова) Стефанида Нилова/ Никитина
Мать ребёнка: (Мясникова) Марфа Стефанова/ Степанова
Рождение ребёнка
1800
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: (Мясникова) Марфа Стефанова/ Степанова
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: (Мясникова) Марфа Стефанова/ Степанова
Смерть
До 1812