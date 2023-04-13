(Поварницына) Елена Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поварницына) Елена Дорофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Поварницына Ирина Евсевiева

Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Поварницына Агафiя Евсеева

Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Асаф Евсевiев

Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Иван Евсевiев

Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домника Евсевiева

Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Василiй Евсевiев

Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
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