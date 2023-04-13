(Поварницына) Елена Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Поварницына Ирина Евсевiева
Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Поварницына Агафiя Евсеева
Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домника Евсевiева
Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Василiй Евсевiев
Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев