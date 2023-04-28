Поварницына (Курсакова) Агафiя Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницына (Курсакова) Агафiя Евсеева

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Поварницын Евсевiй Дорофеев

Мать: Елена Дорофеева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.01.1855

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.1860

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.1862

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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