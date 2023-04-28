Поварницына (Курсакова) Агафiя Евсеева
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Поварницын Евсевiй Дорофеев
Мать: Елена Дорофеева
Бракосочетание
24.01.1855
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.08.1860
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.1862
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1873
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно