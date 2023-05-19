Поварницын Василiй Евсевiев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоварницын Василiй Евсевiев

Поварницын Василiй Евсевiев

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Евсевiй Дорофеев

Мать: Елена Дорофеева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.05.1843

Жена: Жернакова Марина Ильина

Рождение ребёнка
26.10.1843

Сын: Поварницын Стефан Васильев

Мать ребёнка: Жернакова Марина Ильина

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.10.1844

Сын: Поварницын Андрей Васильев

Мать ребёнка: Жернакова Марина Ильина

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно