Поварницын Василiй Евсевiев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Евсевiй Дорофеев
Мать: Елена Дорофеева
Бракосочетание
17.05.1843
Жена: Жернакова Марина Ильина
Рождение ребёнка
26.10.1843
Сын: Поварницын Стефан Васильев
Мать ребёнка: Жернакова Марина Ильина
Рождение ребёнка
27.10.1844
Сын: Поварницын Андрей Васильев
Мать ребёнка: Жернакова Марина Ильина
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно