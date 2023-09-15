Щербатова (Оболенская) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1799
Мать князя Щербатова противилась браку и не давала материнского согласия. Помог влюбленным князь А. И. Вяземский, они тайно обвенчались в Москве и в тот же день отправились в Петербург
Рождение ребёнка
1802
Сын: Щербатов Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович
Титул: князь
Рождение ребёнка
1811
Сын: Щербатов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович
Титул: князь
Смерть
1843