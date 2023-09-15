Щербатова (Оболенская) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербатова (Оболенская) Варвара Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1774

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.10.1799

Муж: Щербатов Александр Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Мать князя Щербатова противилась браку и не давала материнского согласия. Помог влюбленным князь А. И. Вяземский, они тайно обвенчались в Москве и в тот же день отправились в Петербург
Рождение ребёнка
1802

Сын: Щербатов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
1811

Сын: Щербатов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Смерть
1843
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