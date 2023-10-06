Чепела Ефросиния Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1849
Дочь: Ульяна Захаровна
Отец ребёнка: Чепела Захарий Афанасьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1853
Дочь: Ефимия Захаровна
Отец ребёнка: Чепела Захарий Афанасьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1857
Отец ребёнка: Чепела Захарий Афанасьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1859
Отец ребёнка: Чепела Захарий Афанасьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1863
Отец ребёнка: Чепела Захарий Афанасьевич
Черниговская губерния, Российская империя