Чепела Ефросиния Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепела Ефросиния Гавриловна

Чепела Ефросиния Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1849

Дочь: Ульяна Захаровна

Отец ребёнка: Чепела Захарий Афанасьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1853

Дочь: Ефимия Захаровна

Отец ребёнка: Чепела Захарий Афанасьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1857

Сын: Чепела Трофим Захарович

Отец ребёнка: Чепела Захарий Афанасьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1859

Сын: Чепела Петр Захарович

Отец ребёнка: Чепела Захарий Афанасьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1863

Сын: Чепела Марк Захарович

Отец ребёнка: Чепела Захарий Афанасьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close