Федоскин Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1897
Дочь: (Федоскина) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Федоскина (Целикова) Елизавета Гавриловна
Рождение ребёнка
16.06.1898
Сын: Федоскин Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Федоскина (Целикова) Елизавета Гавриловна
Рождение ребёнка
17.01.1900
Дочь: (Федоскина) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Федоскина (Целикова) Елизавета Гавриловна
Рождение ребёнка
15.05.1901
Дочь: (Федоскина) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Федоскина (Целикова) Елизавета Гавриловна