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Федоскин Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1897

Дочь: (Федоскина) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Федоскина (Целикова) Елизавета Гавриловна

Рождение ребёнка
16.06.1898

Сын: Федоскин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Федоскина (Целикова) Елизавета Гавриловна

Рождение ребёнка
17.01.1900

Дочь: (Федоскина) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Федоскина (Целикова) Елизавета Гавриловна

Рождение ребёнка
15.05.1901

Дочь: (Федоскина) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Федоскина (Целикова) Елизавета Гавриловна

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