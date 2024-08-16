Федоскина (Целикова) Елизавета Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоскина (Целикова) Елизавета Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1877

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1877

Отец: Целиков Гавриил Лукьянович

Мать: Мария Архиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1897

Дочь: (Федоскина) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Федоскин Яков Петрович

Рождение ребёнка
16.06.1898

Сын: Федоскин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Федоскин Яков Петрович

Рождение ребёнка
17.01.1900

Дочь: (Федоскина) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Федоскин Яков Петрович

Рождение ребёнка
15.05.1901

Дочь: (Федоскина) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Федоскин Яков Петрович

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