Федоскина (Целикова) Елизавета Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1877
Отец: Целиков Гавриил Лукьянович
Мать: Мария Архиповна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1897
Дочь: (Федоскина) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Федоскин Яков Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1898
Сын: Федоскин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Федоскин Яков Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1900
Дочь: (Федоскина) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Федоскин Яков Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1901
Дочь: (Федоскина) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Федоскин Яков Петрович