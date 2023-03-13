Шерстневъ Ерастъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Шерстневъ Виссаріонъ
Мать: Шерстнева Агриппина
Бракосочетание
22.02.1907
Рождение ребёнка
07.01.1909
Сын: Шерстневъ Михаилъ
Мать ребёнка: Шерстнева Анисья Степанова
Рождение ребёнка
23.01.1911
Сын: Шерстневъ Иванъ
Мать ребёнка: Шерстнева Анисья Степанова
Рождение ребёнка
03.04.1913
Сын: Шерстневъ Василий
Мать ребёнка: Шерстнева Анисья Степанова