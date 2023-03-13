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Шерстневъ Ерастъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шерстневъ Виссаріонъ

Мать: Шерстнева Агриппина

Бракосочетание
22.02.1907

Жена: Шерстнева Анисья Степанова

Рождение ребёнка
07.01.1909

Сын: Шерстневъ Михаилъ

Мать ребёнка: Шерстнева Анисья Степанова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Шерстневъ Иванъ

Мать ребёнка: Шерстнева Анисья Степанова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1913

Сын: Шерстневъ Василий

Мать ребёнка: Шерстнева Анисья Степанова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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