Шерстнева (Павлова) Анисья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1907
Муж: Шерстневъ Ерастъ
Рождение ребёнка
07.01.1909
Сын: Шерстневъ Михаилъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Ерастъ
Рождение ребёнка
23.01.1911
Сын: Шерстневъ Иванъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Ерастъ
Рождение ребёнка
03.04.1913
Сын: Шерстневъ Василий
Отец ребёнка: Шерстневъ Ерастъ