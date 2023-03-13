Шерстнева (Павлова) Анисья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Павлова) Анисья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.02.1907

Муж: Шерстневъ Ерастъ

Рождение ребёнка
07.01.1909

Сын: Шерстневъ Михаилъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Ерастъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Шерстневъ Иванъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Ерастъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1913

Сын: Шерстневъ Василий

Отец ребёнка: Шерстневъ Ерастъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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