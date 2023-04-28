Шелепина (Андрианичева) Наталия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина (Андрианичева) Наталия Максимовна

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.08.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1890 ст.

Отец: Андрианичев Максим Пантелеймонович

Мать: Андрианичева Елена Аввакумовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.11.1908 ст.

Муж: Шелепин Николай Степанович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.12.1909 ст.

Сын: Шелепин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Шелепин Николай Степанович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.04.1911 ст.

Сын: Шелепин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Шелепин Николай Степанович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.

Дочь: Шелепина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Шелепин Николай Степанович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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