Шелепина (Андрианичева) Наталия Максимовна
Место рождения
Дата рождения04.08.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1890 ст.
Бракосочетание
09.11.1908 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.12.1909 ст.
Сын: Шелепин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Шелепин Николай Степанович
Рождение ребёнка
08.04.1911 ст.
Сын: Шелепин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Шелепин Николай Степанович
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.
Дочь: Шелепина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Шелепин Николай Степанович
Смерть
Неизвестно