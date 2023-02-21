Шабашов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1910
Дата смерти05.03.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1910
Отец: Шабашов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1931
Сын: Шабашов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шабашова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабашов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шабашова Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1991
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха