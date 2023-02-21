Шабашов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабашов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1910

Дата смерти

05.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1910

Отец: Шабашов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1931

Сын: Шабашов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шабашова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабашов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шабашова Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабашова Надежда Андреевна

Смерть
05.03.1991
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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