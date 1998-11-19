Шабашова Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабашова Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1912

Дата смерти

19.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1931

Сын: Шабашов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шабашов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабашов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шабашов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабашов Василий Михайлович

Смерть
19.11.1998
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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