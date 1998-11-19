Шабашова Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1912
Дата смерти19.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1931
Сын: Шабашов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шабашов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабашов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шабашов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1998
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха