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Гагарин Сергей Сергеевич
Гагарин Сергей Сергеевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1795
Дата смерти
1852
Пол
Мужской
Отец
Гагарин Сергей Сергеевич
1745 г.р.
Мать
Гагарина (Голицына) Варвара Николаевна
1762 г.р.
Дети
Не указаны
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МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Гагарин Сергей Сергеевич
Мать:
Гагарина Варвара Николаевна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
1852
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