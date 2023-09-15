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Гагарин Сергей Сергеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1795

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Гагарин Сергей Сергеевич

Мать: Гагарина Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1852
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