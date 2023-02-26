Василенко Виктор Григорьев
Место рожденияг.Рославль Смоленской губ.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Рославль Смоленской губ.
Бракосочетание
01.10.1895
Жена: Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно