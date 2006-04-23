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Дубинин Александр Константинович

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Место рождения

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

02.08.1927

Дата смерти

23.04.2006

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1927

Отец: Дубинин Константин Александрович

Мать: Дубинина (Чернакова) Мария Селивёрстовна

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.04.2006

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