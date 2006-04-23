Дубинин Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения02.08.1927
Дата смерти23.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.04.2006