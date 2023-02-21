Попова Агафья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Сын: Попов Вонифатий
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Авдотья(Евдокия)
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1762
Сын: Попов Карп
Отец ребёнка: Попов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Федор
Смерть
Неизвестно