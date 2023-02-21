Попова Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Агафья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727

Сын: Попов Вонифатий

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Авдотья(Евдокия)

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1762

Сын: Попов Карп

Отец ребёнка: Попов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Федор

Смерть
Неизвестно
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