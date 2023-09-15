Черкасская (Апраксина) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Титул: графиня.
Бракосочетание
Около 1717
Всего имели три сына и две дочери.
Рождение ребёнка
Около 1718
Отец ребёнка: Черкасский Пётр Борисович
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: Шаховская Марфа Петровна
Отец ребёнка: Черкасский Пётр Борисович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Черкасский Михаил Петрович
Отец ребёнка: Черкасский Пётр Борисович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно