Черкасская (Апраксина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская (Апраксина) Екатерина Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Апраксин Пётр Матвеевич

Мать: Апраксина Степанида Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: графиня.
Бракосочетание
Около 1717

Муж: Черкасский Пётр Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Всего имели три сына и две дочери.
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Черкасский Пётр Петрович

Отец ребёнка: Черкасский Пётр Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: Шаховская Марфа Петровна

Отец ребёнка: Черкасский Пётр Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1738

Сын: Черкасский Михаил Петрович

Отец ребёнка: Черкасский Пётр Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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