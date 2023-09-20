Козлова (Смирнова) Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Смирнов Иван
Мать: Смирнова Акулина
Рождение ребёнка
1909
Сын: Козлов Николай
Отец ребёнка: Козлов Василий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Печеркина Зоя
Отец ребёнка: Козлов Василий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Осипенко Евдокия
Отец ребёнка: Козлов Василий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Баженова Мария
Отец ребёнка: Козлов Василий
Рождение ребёнка
25.08.1921
Дочь: Воронова Анна
Отец ребёнка: Козлов Василий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Козлов Василий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Козлов Петр
Отец ребёнка: Козлов Василий
Рождение ребёнка
25.08.1927
Сын: Козлов Иван
Отец ребёнка: Козлов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вострикова Екатерина
Отец ребёнка: Козлов Василий
Смерть
1963
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область