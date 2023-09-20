Козлова (Смирнова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Смирнова) Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Смирнов Иван

Мать: Смирнова Акулина

Рождение ребёнка
1909

Сын: Козлов Николай

Отец ребёнка: Козлов Василий

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Печеркина Зоя

Отец ребёнка: Козлов Василий

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Осипенко Евдокия

Отец ребёнка: Козлов Василий

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Баженова Мария

Отец ребёнка: Козлов Василий

Рождение ребёнка
25.08.1921

Дочь: Воронова Анна

Отец ребёнка: Козлов Василий

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Козлов Василий

Рождение ребёнка
1926

Сын: Козлов Петр

Отец ребёнка: Козлов Василий

Рождение ребёнка
25.08.1927

Сын: Козлов Иван

Отец ребёнка: Козлов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вострикова Екатерина

Отец ребёнка: Козлов Василий

Смерть
1963
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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