Воронова (Козлова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1921
Дата смерти06.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1921
Отец: Козлов Василий
Мать: Козлова Агрофена
Рождение ребёнка
28.04.1954
Сын: Воронов Сергей
Отец ребёнка: Воронов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Николай
Отец ребёнка: Воронов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронов Александр
Смерть
06.02.1986
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область