Воронова (Козлова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Козлова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1921

Дата смерти

06.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1921

Отец: Козлов Василий

Мать: Козлова Агрофена

Рождение ребёнка
28.04.1954

Сын: Воронов Сергей

Отец ребёнка: Воронов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Николай

Отец ребёнка: Воронов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Александр

Смерть
06.02.1986
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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