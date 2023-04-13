Сорока Паша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 25.11.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1964 по 1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорока Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно