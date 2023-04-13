Сорока Паша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорока Паша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 25.11.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1964 по 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорока Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорока Николай Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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