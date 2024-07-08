Первая Жена Елена Матвеева 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Первая Жена Елена Матвеева

Место рождения

Воробьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

05.03.1820

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Воробьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ВОРОБЬЁВО МК-1804 29.05.1804 Того же уезда и вотчины деревни Боркина крестьянской сын отрок Никифор Герасимов с девкою того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Воробьева крестьянина Гаврила ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Воробьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.05.1804

Муж: Первый Муж Никифор Герасимов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 29.05.1804 Того же уезда и вотчины деревни Боркина крестьянской сын отрок Никифор Герасимов с девкою того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Воробьева крестьянина Гаврила Васильева ... Показать все
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агафья Никифорова

Отец ребёнка: Первый Муж Никифор Герасимов

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 записи о рождении нет МК-1805 такой книги нет ⛔ === ИВ-1806 Дочь их Агафья 1 ИВ-1807 Дочь их Агафья 2 ИВ-1808 Дочь их Агафья 3 ИВ-1809 Агафья 4 ИВ-1810 Агафья 5 ИВ-1811 Агафья 6 ИВ-1812 Агафь... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1808

Дочь: Агриппина Никифорова

Отец ребёнка: Первый Муж Никифор Герасимов

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1808 Агриппины нет МК-1808 16/21.06.1808 У кого кто родился Того же уезда и вотчины деревни Борькина у крестьянина Никифора Герасимова жена Елена Матфиева родила дочь Огрофену, которая омолитвована... Показать все
Бракосочетание
1812

Муж: Примак Второй Муж Семён Кузьмин

МК-1812 записи о браке нет
Рождение ребёнка
09.09.1812

Дочь: Евфимия Никифорова

Отец ребёнка: Первый Муж Никифор Герасимов

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЭТО ДОЧЬ НИКИФОРА ГЕРАСИМОВА (РОДИЛАСЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ ОТЦА), А В ЗАПИСИ О РОЖДЕНИИ СЕМЁН КУЗЬМИН - НЕ ОТЕЦ ЕВФИМИИ, А МУЖ ЕЁ МАТЕРИ ЕЛЕНЫ. ИВ-1812 Евфимии нет МК-1812 Число рождения 09/12.09.1812 У ког... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1814

Дочь: Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Примак Второй Муж Семён Кузьмин

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1814 Боркино нет МК-1814 Число рождения 24/28.06.1814 У кого кто родился. Того же уезда и вотчины деревни Боркина у крестьянина Семена Космина жена Елена Матфиева родила дочь Марфу, которая молитво... Показать все
Смерть
05.03.1820
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1820 05.03.1820 Кто именно померли Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Боркина у крестьянина Семена Космина жена Елена Матфиева, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с д... Показать все

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