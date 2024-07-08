Первая Жена Елена Матвеева
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти05.03.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
ВОРОБЬЁВО МК-1804 29.05.1804 Того же уезда и вотчины деревни Боркина крестьянской сын отрок Никифор Герасимов с девкою того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Воробьева крестьянина Гаврила ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.05.1804
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 29.05.1804 Того же уезда и вотчины деревни Боркина крестьянской сын отрок Никифор Герасимов с девкою того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Воробьева крестьянина Гаврила Васильева ... Показать все
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агафья Никифорова
Отец ребёнка: Первый Муж Никифор Герасимов
МК-1804 записи о рождении нет МК-1805 такой книги нет ⛔ === ИВ-1806 Дочь их Агафья 1 ИВ-1807 Дочь их Агафья 2 ИВ-1808 Дочь их Агафья 3 ИВ-1809 Агафья 4 ИВ-1810 Агафья 5 ИВ-1811 Агафья 6 ИВ-1812 Агафь... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1808
Дочь: Агриппина Никифорова
Отец ребёнка: Первый Муж Никифор Герасимов
ИВ-1808 Агриппины нет МК-1808 16/21.06.1808 У кого кто родился Того же уезда и вотчины деревни Борькина у крестьянина Никифора Герасимова жена Елена Матфиева родила дочь Огрофену, которая омолитвована... Показать все
Бракосочетание
1812
МК-1812 записи о браке нет
Рождение ребёнка
09.09.1812
Дочь: Евфимия Никифорова
Отец ребёнка: Первый Муж Никифор Герасимов
ЭТО ДОЧЬ НИКИФОРА ГЕРАСИМОВА (РОДИЛАСЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ ОТЦА), А В ЗАПИСИ О РОЖДЕНИИ СЕМЁН КУЗЬМИН - НЕ ОТЕЦ ЕВФИМИИ, А МУЖ ЕЁ МАТЕРИ ЕЛЕНЫ. ИВ-1812 Евфимии нет МК-1812 Число рождения 09/12.09.1812 У ког... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1814
Дочь: Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Примак Второй Муж Семён Кузьмин
ИВ-1814 Боркино нет МК-1814 Число рождения 24/28.06.1814 У кого кто родился. Того же уезда и вотчины деревни Боркина у крестьянина Семена Космина жена Елена Матфиева родила дочь Марфу, которая молитво... Показать все
Смерть
05.03.1820
МК-1820 05.03.1820 Кто именно померли Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Боркина у крестьянина Семена Космина жена Елена Матфиева, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с д... Показать все