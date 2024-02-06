Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Григорий Петрович

Отец ребёнка: Петр Борисович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Алексей Петрович

Отец ребёнка: Петр Борисович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Петр Борисович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Михаил Петрович

Отец ребёнка: Петр Борисович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Боркичев Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Борисович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Павел Петрович

Отец ребёнка: Петр Борисович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1834
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