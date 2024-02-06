Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Григорий Петрович
Отец ребёнка: Петр Борисович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Алексей Петрович
Отец ребёнка: Петр Борисович
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Петр Борисович
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Михаил Петрович
Отец ребёнка: Петр Борисович
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Боркичев Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Борисович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Павел Петрович
Отец ребёнка: Петр Борисович
Смерть
До 1834