Петр Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Борис Иванович
Мать: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Григорий Петрович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Алексей Петрович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Михаил Петрович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Боркичев Василий Петрович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Павел Петрович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Смерть
После 1834