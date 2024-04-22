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Петр Борисович

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Борис Иванович

Мать: Авдотья Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Григорий Петрович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Алексей Петрович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Боркичев Василий Петрович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Павел Петрович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1834
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