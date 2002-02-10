Мешалкина (Скрипка) Зинаида Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1937
Дата смерти10.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1937
Рождение ребёнка
1960
Сын: Мешалкин Александр Николаевна
Отец ребёнка: Мешалкин Николай Петрович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Мешалкин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Мешалкин Николай Петрович
Рождение ребёнка
09.02.1971
Сын: Мешалкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Мешалкин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.2002