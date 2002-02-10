Мешалкина (Скрипка) Зинаида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешалкина (Скрипка) Зинаида Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1937

Дата смерти

10.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1937

Отец: Скрипка Филипп Андреевич

Мать: Скрипка Александра Петровна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Мешалкин Александр Николаевна

Отец ребёнка: Мешалкин Николай Петрович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Мешалкин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Мешалкин Николай Петрович

Рождение ребёнка
09.02.1971

Сын: Мешалкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Мешалкин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мешалкин Николай Петрович

Смерть
10.02.2002
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