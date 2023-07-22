Скрипка (Сероклин) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1913
Дата смерти21.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1913
Отец: Сероклин Петр
Мать: Сероклин Полина
Рождение ребёнка
12.10.1931
Дочь: Туфатулина Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Скрипка Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1937
Дочь: Мешалкина Зинаида Филипповна
Отец ребёнка: Скрипка Филипп Андреевич
Смерть
21.01.1981