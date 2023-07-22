Скрипка (Сероклин) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипка (Сероклин) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1913

Дата смерти

21.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1913

Отец: Сероклин Петр

Мать: Сероклин Полина

Рождение ребёнка
12.10.1931

Дочь: Туфатулина Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Скрипка Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
01.12.1937

Дочь: Мешалкина Зинаида Филипповна

Отец ребёнка: Скрипка Филипп Андреевич

Смерть
21.01.1981
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