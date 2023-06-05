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Шаповал Павел Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1899

Дата смерти

09.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1899

Отец: Шаповал Афанасий Григорьевич

Мать: Шаповал Миланья Калениковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповал Катерина Павловна

Мать ребёнка: Шаповал Глафира Калениковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаращенко Мария Павловна

Мать ребёнка: Шаповал Глафира Калениковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповал Григорий Павлович

Мать ребёнка: Шаповал Глафира Калениковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миколаенко Галина Павловна

Мать ребёнка: Шаповал Глафира Калениковна

Смерть
09.01.1990