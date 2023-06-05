Шаповал Павел Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1899
Дата смерти09.01.1990
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповал Катерина Павловна
Мать ребёнка: Шаповал Глафира Калениковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаращенко Мария Павловна
Мать ребёнка: Шаповал Глафира Калениковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповал Григорий Павлович
Мать ребёнка: Шаповал Глафира Калениковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миколаенко Галина Павловна
Мать ребёнка: Шаповал Глафира Калениковна
Смерть
09.01.1990