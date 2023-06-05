Шаповал Глафира Калениковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповал Глафира Калениковна

Шаповал Глафира Калениковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоренко Каленик Иванович

Мать: Сидоренко Миля Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповал Катерина Павловна

Отец ребёнка: Шаповал Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаращенко Мария Павловна

Отец ребёнка: Шаповал Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповал Григорий Павлович

Отец ребёнка: Шаповал Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миколаенко Галина Павловна

Отец ребёнка: Шаповал Павел Афанасьевич

Смерть
Неизвестно