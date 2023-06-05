Шаповал Глафира Калениковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповал Катерина Павловна
Отец ребёнка: Шаповал Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаращенко Мария Павловна
Отец ребёнка: Шаповал Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповал Григорий Павлович
Отец ребёнка: Шаповал Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миколаенко Галина Павловна
Отец ребёнка: Шаповал Павел Афанасьевич
Смерть
Неизвестно