Некрасова (-) Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Агафья Семеновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1814

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.08.1815

Сын: Некрасов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1817

Сын: Некрасов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Некрасов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Некрасов Семен Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Некрасов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1834

Дочь: Агрипена Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно