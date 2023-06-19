Некрасова (-) Агафья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1814
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
08.08.1815
Сын: Некрасов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1817
Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Некрасов Федор Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
16.06.1834
Дочь: Агрипена Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно