Некрасов Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1815
Дата смерти01.08.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1815
Бракосочетание
04.02.1840
Жена: Некрасова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Некрасов Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Некрасов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Посохина Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.08.1885
Причина смерти: старость