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Некрасов Андрей Николаевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.08.1815

Дата смерти

01.08.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1815

Отец: Некрасов Николай Андреевич

Мать: Некрасова Агафья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1840

Жена: Некрасова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Некрасов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Некрасов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Посохина Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.08.1885
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость
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