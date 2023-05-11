Цвиров Иван III — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвиров Иван III

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1880

Отец: Цвиров Иван II

Мать: Акилина

Смерть
Неизвестно