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Цвиров Иван III
Цвиров Иван III
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.1880
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Цвиров Иван II
Мать
Акилина
Дети
Не указаны
Добавил:
МЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1880
Отец:
Цвиров Иван II
Мать:
Акилина
Смерть
Неизвестно
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