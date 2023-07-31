Марина Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ксения Авдеева
Отец ребёнка: Авдей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Никита Авдеевич
Отец ребёнка: Авдей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Авдеева
Отец ребёнка: Авдей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Пантелей Авдеевич
Отец ребёнка: Авдей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Терентий Авдеевич
Отец ребёнка: Авдей Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдей Дорофеевич
Место жительства
Неизвестно
Гололобово
Смерть
Неизвестно