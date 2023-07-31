Марина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ксения Авдеева

Отец ребёнка: Авдей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Никита Авдеевич

Отец ребёнка: Авдей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Авдеева

Отец ребёнка: Авдей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пантелей Авдеевич

Отец ребёнка: Авдей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Терентий Авдеевич

Отец ребёнка: Авдей Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдей Дорофеевич

Место жительства
Неизвестно
Гололобово
Смерть
Неизвестно