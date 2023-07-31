Ксения Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Авдеева

Ксения Авдеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Авдей Дорофеевич

Мать: Марина Ефремовна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Василий Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Настасья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Герасим Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Аграфена Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Рождение ребёнка
01.04.1838

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Федорович

Смерть
Неизвестно