Ксения Авдеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Авдей Дорофеевич
Мать: Марина Ефремовна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Василий Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Настасья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Герасим Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Аграфена Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Рождение ребёнка
01.04.1838
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Федорович
Смерть
Неизвестно