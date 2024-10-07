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Пантелеймон Авдеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Авдей Дорофеевич

Мать: Марина Ефремовна

Место жительства
Неизвестно
Гололобово, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Авдеева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Константин Пантелеевич

Мать ребёнка: Евдокия Авдеева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Павел Пантелеевич

Мать ребёнка: Евдокия Авдеева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Николай Пантелеевич

Мать ребёнка: Евдокия Авдеева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Петр Пантелеевич

Мать ребёнка: Евдокия Авдеева

Смерть
Неизвестно

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