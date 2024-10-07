Пантелеймон Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Авдей Дорофеевич
Мать: Марина Ефремовна
Место жительства
Неизвестно
Гололобово, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Авдеева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Евдокия Авдеева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Павел Пантелеевич
Мать ребёнка: Евдокия Авдеева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Николай Пантелеевич
Мать ребёнка: Евдокия Авдеева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Петр Пантелеевич
Мать ребёнка: Евдокия Авдеева
Смерть
Неизвестно